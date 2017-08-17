Проект поликлиники чиновникам не понравился

Проект поликлиники на ул. Ленина, 16 в краевом центре планируют переделать: здание получилось слишком большим и не отвечает реальным потребностям. Чиновники хотят либо скорректировать существующий проект, либо разработать новую проектно-сметную документацию.Краевой минздрав не устроили не только объемы самого здания, но и нагрузка на персонал.– Ранее речь шла об амбулаторном учреждении на 800 посещений в смену (в том числе на 200 посещений женской консультации). Мы провели анализ и не видим необходимости нести серьезные инвестиционные затраты по строительству по ранее согласованному проекту, – цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова замминистра здравоохранения Алексея Казаченко. В итоге было предложено вдвое сократить объем учреждения – до 400 посещений в смену. Сейчас минздрав совместно с краевым минстроем разрабатывает медико-техническое задание. Проектирование намечено на 2018 год, начало строительства – на 2019 год.