Юбилей у Юбилейного
Микрорайон Юбилейный отмечает круглую дату - 50 лет со дня основания. Жителей и гостей микрорайона ожидает большой праздник, который состоится на площадке школы номер 82, по адресу улица Суздальская,1. Начало в 6 часов вечера.
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Микрорайон Юбилейный отмечает круглую дату - 50 лет со дня основания. Жителей и гостей микрорайона ожидает большой праздник, который состоится на площадке школы номер 82, по адресу улица Суздальская,1. Начало в 6 часов вечера.
Юбилей у Юбилейного
Микрорайон Юбилейный отмечает круглую дату - 50 лет со дня основания.
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Как уличные художники делают из мухи слона
15 пермских уличных художников собрались на площади перед Театром-Театром, чтобы создать на глазах пермяков картины.
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Пермских подростков учили секретам скетчинга
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В Кондратово за нарушение санитарных норм закрыли частный православный детский сад «Николка».
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Это высший пилотаж!
В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории Advanced.
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На Летней Спартакиаде было жарко
На финальные соревнования в Армавир приехали спортсмены из 10 федеральных округов. Золото - у самбистки из Березников.
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Запевайте, братцы! 5 экспериментов на «Три аккорда»
В шоу «Три аккорда» популярные артисты осваивают новый для себя стиль «шансон» под взглядами строгого жюри.
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Главная женщина Андрея Соколова
Звезда фильма «Маленькая Вера» родился 13 августа, но «несчастливое» число рождения совсем не помешало ему добиться успеха.
|читать13.08.2017 в 10:12
Как уличные художники делают из мухи слона
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Православный детсад закрыли за нарушение санитарных норм
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