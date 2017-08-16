Это высший пилотаж!
В Чехии завершился десятый чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах в категории Advanced. Как рассказали в министерстве спорта по Пермскому краю, в соревнованиях участвовали 45 спортсменов из 13 стран. Сборная команда России, в которую вошли пермяки Михаил Безденежных, Владимир Котельников и Василий Плотников, заняла первое место. На втором – сборная команда Франции, на третьем – сборная команда Украины. Пермяк Владимир Котельников завоевал бронзовую медаль в неизвестной программе №3 (неизвестная программа – это пилотажный комплекс, который составляется прямо на соревнованиях, чтобы у спортсменов не было возможности предварительно потренироваться.), – рассказали в министерстве спорта Пермского края
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