Православный детсад закрыли за нарушение санитарных норм

В Кондратово за нарушение санитарных норм закрыли частный православный детский сад «Николка». Об это сообщает Роспотребнадзор. Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование и выявили многочисленные нарушения. Помещение не имело санитарного заключения, в штате детской организации не было медработника, сотрудники не смогли подтвердить прохождение медосмотров, также Роспотребнадзор обратил внимание на нарушение гигиены и дезинфекцию оборудования. Нарушения должны исправить за 60 дней. До этого времени Роспотребнадзор закрыл учреждение.