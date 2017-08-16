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← От Пушкина до Пастернака: пешеходная экскурсия в Перми

Православный детсад закрыли за нарушение санитарных норм

роспотребнадзор

В Кондратово за нарушение санитарных норм закрыли частный православный детский сад «Николка». Об это сообщает Роспотребнадзор. Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование и выявили многочисленные нарушения. Помещение не имело санитарного заключения, в штате детской организации не было медработника, сотрудники не смогли подтвердить прохождение медосмотров, также Роспотребнадзор обратил внимание на нарушение гигиены и дезинфекцию оборудования. Нарушения должны исправить за 60 дней. До этого времени Роспотребнадзор закрыл учреждение.

Метки: в Перми, Общество, Образование, в Пермском крае

Опубликовано: 16.08.2017 в 16:35 в рубрике - Радио Пермского края

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← От Пушкина до Пастернака: пешеходная экскурсия в Перми

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