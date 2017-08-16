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От Пушкина до Пастернака: пешеходная экскурсия в Перми
Дом Смышляева организует экскурсии. В шесть часов вечера сотрудник библиотеки имени Пушкина Марина Демидова проведет пешеходную экскурсию «От Пушкина до Пастернака». Участники экскурсии пройдут по Сибирской от памятника Пушкину до памятника Пастернаку, и узнают, как имена двух великих русских писателей оказались переплетены в пространстве одной из улиц Перми, – рассказали в библиотеке. – Участники познакомятся с прошлым и настоящим скверов, где установлены памятники поэтам. Экскурсия бесплатная, продолжительность полтора часа. Сбор в холле первого этажа библиотеки имени Пушкина.
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