От Пушкина до Пастернака: пешеходная экскурсия в Перми

Дом Смышляева организует экскурсии. В шесть часов вечера сотрудник библиотеки имени Пушкина Марина Демидова проведет пешеходную экскурсию «От Пушкина до Пастернака». Участники экскурсии пройдут по Сибирской от памятника Пушкину до памятника Пастернаку, и узнают, как имена двух великих русских писателей оказались переплетены в пространстве одной из улиц Перми, – рассказали в библиотеке. – Участники познакомятся с прошлым и настоящим скверов, где установлены памятники поэтам. Экскурсия бесплатная, продолжительность полтора часа. Сбор в холле первого этажа библиотеки имени Пушкина.