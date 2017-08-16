Всё натуральное: В Березниках открылась ярмарка «Дары осени»
Ярмарка «Дары осени» открывается в Березниках. Хотя на календаре начало августа, сбор урожая уже наступил. Поэтому сельхозпроизводители готовы предложить разнообразные плоды своего труда. В течение месяца березниковцы смогут приобрести фрукты и овощи прямо с грядки, а также бахчевые культуры. Торговые точки уже известны: это площадь с торца дома по ул. Юбилейная, 127; рядом с остановкой «Околица» и в правобережной части города – ул. И. Дощеникова, 20. Павильоны будут работать с 9 до 20 часов ежедневно.
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