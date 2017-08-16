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Чистые Игры - соревнования по сбору мусора

мусор

В Перми запустят «Чистые игры». Это будут командные игры по раздельному сбору мусора в определенной зеленой зоне. Весь собранный мусор, в зависимости от вида отходов, будет оцениваться по баллам.  Также  участникам будут даны  дополнительные задания в виде квестов и фотографий, которые также будут оцениваться. Накануне состоялся пробный игровой субботник. С элементами экскурсии-квеста он прошел на реке Данилиха.  Основные мероприятия начнутся в конце августа – в начале сентября. Они будут проходить в лесопарках и вблизи водных объектов, а также на популярных туристических направлениях края. « В пермских  «Чистых играх» могут участвовать эко-активисты, велосипедисты, волонтеры и местные жители. Подключаем администрацию для помощи с пакетами и вывозом мусора», - говорит инициатор проекта Андрей Квиткин. Если пермский  проект получит поддержку среди активистов и местных жителей, он будет проводиться регулярно.   

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.08.2017 в 11:37 в рубрике - Радио Пермского края

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