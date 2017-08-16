Чистые Игры - соревнования по сбору мусора
В Перми запустят «Чистые игры». Это будут командные игры по раздельному сбору мусора в определенной зеленой зоне. Весь собранный мусор, в зависимости от вида отходов, будет оцениваться по баллам. Также участникам будут даны дополнительные задания в виде квестов и фотографий, которые также будут оцениваться. Накануне состоялся пробный игровой субботник. С элементами экскурсии-квеста он прошел на реке Данилиха. Основные мероприятия начнутся в конце августа – в начале сентября. Они будут проходить в лесопарках и вблизи водных объектов, а также на популярных туристических направлениях края. « В пермских «Чистых играх» могут участвовать эко-активисты, велосипедисты, волонтеры и местные жители. Подключаем администрацию для помощи с пакетами и вывозом мусора», - говорит инициатор проекта Андрей Квиткин. Если пермский проект получит поддержку среди активистов и местных жителей, он будет проводиться регулярно.
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