Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Перед Чусовым открыли экономические перспективы

Лев Футлик: учитель, новатор, профессионал

Футлик

В городском архиве Перми открывается новый фонд, посвященный известному жителю краевой столицы, режиссеру Льву Иудовичу Футлику. Сейчас специалисты занимаются обработкой документов. Пермяки смогут увидеть старые сценарии, афиши, гастрольные документы и  фотографии со спектаклей, на которых изображены актеры и отдельные сцены.  Советский театральный деятель, режиссёр и педагог, Заслуженный работник культуры РСФСР Лев Футлик родился в 1927 году. Он работал педагогом Пермского хореографического училища, был главным режиссером Пермской студии телевидения и художественным руководителем Пермского народного ТЮЗа (преобразованного около 1970 года в Народный театр молодежи). Затем Футлик стал педагогом Тбилисского хореографического училища, а в 1994 году вернулся в Пермь и по 2004 год руководил Народным театром молодежи. Лев Иудович поставил семь телевизионных фильмов, ряд многосерийных телепрограмм и телеспектаклей. Многие из них транслировались по всесоюзным телеканалам. Так, в 60-е годы создан «Театр телевизионных миниатюр». В 1968 году он снял телевизионный спектакль «Кружилиха». Мотовилиха и ее люди стали прообразом рабочего поселка, описанного автором.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.08.2017 в 18:00 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Перед Чусовым открыли экономические перспективы

Ученые приоткрыли тайны Вишерского заповедника

В Закамске откроется букинистический магазин

В Перми расчистят Мотовилихинский пруд

Кусочек Европы в Чайковском

Неделя будет солнечной

Астрономия возвращается в школы России

Городской архив раздает документы

Урожай желаний: На Прикамье обрушится звездопад

Парк Горького отметит День рождения


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Перед Чусовым открыли экономические перспективы

Обратите внимание

в Перми

Лев Футлик: учитель, новатор, профессионал

В городском архиве Перми открывается новый фонд, посвященный известному жителю, режиссеру Льву Иудовичу Футлику.
читать15.08.2017 в 18:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Дошагали до Шагала

В центральном выставочном зале дети смогли поиграть в художников, а родители - насладиться искусством Шагала.
смотреть видео читать15.08.2017 в 17:45
Метки: в Перми, Культура, Общество

Мчатся кони - даже ветер не догонит

На всероссийских соревнованиях по конному троеборью Пермский край занял 1 место в общем зачете.
смотреть видео читать15.08.2017 в 16:31
Метки: в Перми, Общество

Абстракции и фантазии Романа Борисова

Несмотря на многолетний творческий опыт, Роман все еще находится в поиске своего художественного стиля.
смотреть видео читать15.08.2017 в 16:07
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Dance Walking»: пермяки организовали танцевальный флешмоб

Это возможность провести время легко и с удовольствием под открытым небом.
смотреть видео читать15.08.2017 в 15:42
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Астрономия возвращается в школы России

Дополнительные средства на преподавание астрономии выделяться не будут.
читать14.08.2017 в 16:33
Метки: в Перми, в России, Образование

Запевайте, братцы! 5 экспериментов на «Три аккорда»

В шоу «Три аккорда» популярные артисты осваивают новый для себя стиль «шансон» под взглядами строгого жюри.
читать13.08.2017 в 13:36
Метки: в России, Кино, СМИ

Главная женщина Андрея Соколова

Звезда фильма «Маленькая Вера» родился 13 августа, но «несчастливое» число рождения совсем не помешало ему добиться успеха.
читать13.08.2017 в 10:12
Метки: Кино, В мире, в России

Яблочки, упавшие далеко

Многие в выборе профессии пошли по стопам родителей. Есть среди звездных отпрысков те, кто добился или намерен добиться успеха совсем в другой сфере.
читать12.08.2017 в 16:37
Метки: в России, СМИ, Общество

С Днем варенья!

В честь малинового варенья даже учредили праздник. Но открыть банку любимого десерта никто не мешает и в другие дни.
читать12.08.2017 в 13:28
Метки: в России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Лев Футлик: учитель, новатор, профессионалЛев Футлик: учитель, новатор, профессионал

Вести. КудымкарВести. Кудымкар

Дошагали до ШагалаДошагали до Шагала

В Юсьвинском районе устраняют последствия паводкаВ Юсьвинском районе устраняют последствия паводка

В округе высадится медицинский десантВ округе высадится медицинский десант

Мчатся кони - даже ветер не догонитМчатся кони - даже ветер не догонит

Абстракции и фантазии Романа БорисоваАбстракции и фантазии Романа Борисова

«Dance Walking»: пермяки организовали танцевальный флешмоб«Dance Walking»: пермяки организовали танцевальный флешмоб

Подарок к 425-летию села - новая мечетьПодарок к 425-летию села - новая мечеть

Перед Чусовым открыли экономические перспективыПеред Чусовым открыли экономические перспективы

Ученые приоткрыли тайны Вишерского заповедникаУченые приоткрыли тайны Вишерского заповедника

В Закамске откроется букинистический магазинВ Закамске откроется букинистический магазин

В Перми расчистят Мотовилихинский прудВ Перми расчистят Мотовилихинский пруд

Зажинки - праздник первого снопаЗажинки - праздник первого снопа

Спорт в сердце каждогоСпорт в сердце каждого

Депутаты Гордумы оценят готовность школДепутаты Гордумы оценят готовность школ

ДТП в центре ПермиДТП в центре Перми

ВОВРЕМЯ. ПРО детейВОВРЕМЯ. ПРО детей

Рэп и зарядка со стражем порядкаРэп и зарядка со стражем порядка

Лучшая многодетная семья живет в КудымкареЛучшая многодетная семья живет в Кудымкаре

10 дней без газа10 дней без газа

Ремонт школы в Куеде обошелся в 10 миллионовРемонт школы в Куеде обошелся в 10 миллионов

В Красновишерске испекли гигантский черничный пирогВ Красновишерске испекли гигантский черничный пирог

Газ без договора - вне законаГаз без договора - вне закона

Вести. КудымкарВести. Кудымкар

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru