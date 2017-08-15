Лев Футлик: учитель, новатор, профессионал

В городском архиве Перми открывается новый фонд, посвященный известному жителю краевой столицы, режиссеру Льву Иудовичу Футлику. Сейчас специалисты занимаются обработкой документов. Пермяки смогут увидеть старые сценарии, афиши, гастрольные документы и фотографии со спектаклей, на которых изображены актеры и отдельные сцены. Советский театральный деятель, режиссёр и педагог, Заслуженный работник культуры РСФСР Лев Футлик родился в 1927 году. Он работал педагогом Пермского хореографического училища, был главным режиссером Пермской студии телевидения и художественным руководителем Пермского народного ТЮЗа (преобразованного около 1970 года в Народный театр молодежи). Затем Футлик стал педагогом Тбилисского хореографического училища, а в 1994 году вернулся в Пермь и по 2004 год руководил Народным театром молодежи. Лев Иудович поставил семь телевизионных фильмов, ряд многосерийных телепрограмм и телеспектаклей. Многие из них транслировались по всесоюзным телеканалам. Так, в 60-е годы создан «Театр телевизионных миниатюр». В 1968 году он снял телевизионный спектакль «Кружилиха». Мотовилиха и ее люди стали прообразом рабочего поселка, описанного автором.