Перед Чусовым открыли экономические перспективы

Глава Прикамья Максим Решетников сегодня находится в рабочей поездке в Чусовский, Березовский районы и Лысьвенский городской округ, в ходе которой поланирует оценить промышленный потенциал восточных границ региона. В моногороде Чусовой, который в текущем году получил статус территории опережающего социально-экономического развития, появился первый резидент – «Чусовской завод по восстановлению труб». Проект является получателем налоговых льгот по налогам и страховым взносам на оплату труда. Максим Решетников примет участие в церемонии открытии завода и пуске новой производственной линии по восстановлению магистральных труб газовой системы.

В Лысьве Максим Решетников познакомится с тремя крупнейшими предприятиями: «Электротяжмаш-Привод», «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения», «Лысьвенский металлургический завод». Сегодня власти региона делают ставку на проекты с длинным промышленным циклом.