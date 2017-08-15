Перед Чусовым открыли экономические перспективы
Глава Прикамья Максим Решетников сегодня находится в рабочей поездке в Чусовский, Березовский районы и Лысьвенский городской округ, в ходе которой поланирует оценить промышленный потенциал восточных границ региона. В моногороде Чусовой, который в текущем году получил статус территории опережающего социально-экономического развития, появился первый резидент – «Чусовской завод по восстановлению труб». Проект является получателем налоговых льгот по налогам и страховым взносам на оплату труда. Максим Решетников примет участие в церемонии открытии завода и пуске новой производственной линии по восстановлению магистральных труб газовой системы.
В Лысьве Максим Решетников познакомится с тремя крупнейшими предприятиями: «Электротяжмаш-Привод», «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения», «Лысьвенский металлургический завод». Сегодня власти региона делают ставку на проекты с длинным промышленным циклом.
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