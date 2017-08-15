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Ученые приоткрыли тайны Вишерского заповедника

вишерский заповедник

Ученые Пермского университета исследовали территорию Вишерского заповедника. Участники экспедиции обнаружили следы пребывания древнего человека и место стоянки чердынских воевод XVII века. В следующем году сюда отправятся археологи. Экспедиция не предусматривала проведение раскопок, выявлены направления для дальнейшего изучения наследия Вишерского заповедника. Обследовали побережье Вишеры от кордона Хальсория до кордона Лыпья. Ниже устья Мойвы участники экспедиции нашли место, где в конце XIX – начале XX века располагалась промысловая станция.

"Здесь же, возможно, была фактория  XVII века и жил чердынский воевода, который принимал у манси меха в обмен на продукты, – пояснил доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой древней и новой истории России ПГНИУ Георгий Чагин. – Но для того чтобы узнать наверняка, нужно проводить раскопки. Они запланированы на будущий год.  Для нас важны были не только археологические исследования, но и этнографические. Мы поговорили с Алексеем Бахтияровым, который живет на кордоне Лиственничном. Он потомок старинного рода Бахтияровых, живущих с 16 века на Вишере. Отец его был мансийским шаманом. Я считаю, что к нему нужно ехать, жить с ним и записывать его черты, воспоминания, фиксировать мансийские особенности, снимать фото и видео".

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 15.08.2017 в 14:35 в рубрике - Радио Пермского края

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