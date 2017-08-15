В Закамске откроется букинистический магазин «Книжный кот». Пермяки Евгения Фролова и Максим Бородулин открывают на ул. Маршала Рыбалко, 33 букинистический магазин. У них уже есть более 750 книг для продажи, и они планируют, что ассортимент магазина будет быстро расширяться. Супруги сами коллекционируют редкие издания. Все книги они хранили у себя дома, но места для них стало уже не хватать. Недавно Евгения и Максим решили взять в аренду помещение площадью 25 кв. метров и открыть магазин. «Книжный кот» откроется сегодня и будет единственным магазином подержанных книг в Закамске.