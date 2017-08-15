В Перми расчистят Мотовилихинский пруд

Федеральным агентством водных ресурсов утверждена заявка администрации Перми на расчистку Мотовилихинского пруда и русел рек Большая и Малая Мотовилиха за счет средств федерального бюджета. Сейчас стартовала разработка проектной документации, специалисты обсуждают технические решения по извлечению из пруда иловых отложений. Сами работы будут проводиться в 2018 году. Одновременно с расчисткой русел рек и пруда запланированы работы по очистке береговых полос пруда. Последний раз ремонт гидротехнического сооружения и экологическая расчистка Мотовилихинского пруда проводились в 2000 году. Реализация данных природоохранных мероприятий поспособствует значительному улучшению экологического состояния как охраняемой территории в целом, так и оздоровлению экосистемы пруда.