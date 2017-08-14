Кусочек Европы в Чайковском

34 современных павильона на автобусных остановках в Чайковском появятся уже до 20 августа. Подрядная организация изготовит конструкции по образцу остановочных комплексов, установленных в ..немецком Гамбурге. Это будут современные, элегантные, полузакрытые антивандальные конструкции из стекла и металла с внутренней подсветкой. Примерная стоимость одной конструкции 120 тыс. руб. Первые оборудованные остановки должны появиться при условии, если заказчик (власти города) своевременно подготовят бетонные площадки для установки конструкций. В компании уверены, что ухоженные, надежные и безопасные павильоны, где можно укрыться от дождя и ветра, украсят архитектуру города, -сообщают «Чайковские новости».