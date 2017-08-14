Неделя будет солнечной

Начавшаяся неделя в Прикамье ожидается солнечной и сухой. Температура воздуха в дневные часы будет держаться на отметке +20 градусов. По данным Гидрометцентра, сегодня, 14 августа, в Перми ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит днем +21 градус, ночью опустится до +10. Самым теплым днем на этой неделе окажется вторник, 15 августа: температура воздуха поднимется до +23 градусов, будет все так же солнечно и без осадков. В последующие дни температура воздуха составит +19... +22 градуса. Осадков не ожидается, – сообщили в Гидрометцентре.