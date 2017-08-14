Астрономия возвращается в школы России
С нового учебного года во всех школах России появится новый обязательный предмет – астрономия. В минобре Прикамья пояснили, что у каждой школы края есть право решить, когда включать астрономию в расписание – с 1 сентября 2017 года или с 1 января 2018-го. Кроме того, школы в Прикамье сами определят, в каком классе водить астрономию. Важно, чтобы объем часов на изучение астрономии за весь период составлял не менее 35 часов, – пояснили в ведомстве. Образовательные учреждения сами будут перераспределять часы внутри учебного плана. Дополнительные средства на преподавание астрономии выделяться не будут. – Общее количество учебных часов в образовательной программе школы не увеличивается, поэтому дополнительного финансирования в части оплаты труда педагогов не требуется, – рассказали в министерстве образования Пермского края. Напомним, астрономию не планируют включать в число предметов, по которым проводится Единый государственный экзамен. А Всероссийские проверочные работы по этому предмету будут проводиться не раньше 2019 года.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Городской архив раздает документы
Урожай желаний: На Прикамье обрушится звездопад
Парк Горького отметит День рождения
В с.Уинское пройдет самый сладкий фестиваль в Прикамье
Дом художника приглашает
В муниципальном приюте для животных установили камеры
Не пейте эту воду
Чиновники отказали вдове ветерана войны в жилье
В ПГНИУ завершается приемная кампания
Список дел: Зоопарк, галерея и новая сцена для оперного
Добавить комментарий: