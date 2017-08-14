Астрономия возвращается в школы России

С нового учебного года во всех школах России появится новый обязательный предмет – астрономия. В минобре Прикамья пояснили, что у каждой школы края есть право решить, когда включать астрономию в расписание – с 1 сентября 2017 года или с 1 января 2018-го. Кроме того, школы в Прикамье сами определят, в каком классе водить астрономию. Важно, чтобы объем часов на изучение астрономии за весь период составлял не менее 35 часов, – пояснили в ведомстве. Образовательные учреждения сами будут перераспределять часы внутри учебного плана. Дополнительные средства на преподавание астрономии выделяться не будут. – Общее количество учебных часов в образовательной программе школы не увеличивается, поэтому дополнительного финансирования в части оплаты труда педагогов не требуется, – рассказали в министерстве образования Пермского края. Напомним, астрономию не планируют включать в число предметов, по которым проводится Единый государственный экзамен. А Всероссийские проверочные работы по этому предмету будут проводиться не раньше 2019 года.