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Городской архив раздает документы

архив

В Пермском городском архиве хранятся документы горожан за последние 82 года. Сейчас в городском архиве находятся на хранении 11 066 невостребованных личных документов. Среди них трудовые книжки, аттестаты, свидетельства и дипломы об образовании, удостоверения. Все они были переданы в архив ликвидирующимися предприятиями в течение последних 25 лет. Самый ранний документ датируется 1932 годом, самый поздний – 2014-м. - Для получения документа необходимо доказать, что этот документ ваш. В большинстве случаев достаточно предъявить паспорт, в случае смены фамилии, имени или отчества необходимо предоставить соответствующий подтверждающий документ. Если вы ищете информацию о родственниках, то невостребованные документы – удачный шанс заполнить белые страницы родословной. В этом случае ознакомиться с документами родных можно в читальном зале архива, предъявив документы, подтверждающие ваше родство, - отмечают в городском архиве. Услуга бесплатная. Поискать документы можно и самостоятельно на официальном сайте архива, либо позвонить в архив по телефону 237-12-12.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.08.2017 в 15:55 в рубрике - Радио Пермского края

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