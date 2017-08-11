Урожай желаний: На Прикамье обрушится звездопад
В эти выходные пермяки смогут загадывать желания на падающие звезды - на Пермь обрушится самый яркий и интенсивный звездный дождь. Своего пика поток Персеиды достигнет 12 августа ближе к полуночи - в небе будет появляться до 70 метеоров в час. Метеороиды, пролетая через атмосферу Земли, сгорают на скорости более 150 тыс. км/ч, создавая огненные вспышки в виде шаров. Для того, чтобы насладиться зрелищем, не нужны специальные астрономические приборы. Наиболее благоприятные условия наблюдения за звездопадом - за городом, вдали от ярких огней. Последние персеиды появятся в ночном небе 24 августа, добавили в Пермском планетарии.
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