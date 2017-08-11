Парк Горького отметит День рождения

Пермский парк Горького 13 августа отметит свой 213 День Рождения. В праздничный день гостей парка ждет насыщенная программа. Днем пройдут семейные мероприятия, вечером – музыкальный батл популярных пермских групп: JEANS'TONIC!, ВИА ХЭППИ, Del Tremens. В завершении – в 22.30 все увидят масштабный фейерверк. Помимо этого, в программе представления для детей, мастер-классы, перфомансы, карнавальные шествия, пластический спектакль «Чудеса в чемодане» и другое.