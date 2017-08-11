В с.Уинское пройдет самый сладкий фестиваль в Прикамье

Фестиваль "Медовый Спас" открывается в субботу в селе Уинское. Возрожденная древняя народная традиция Руси – православный праздник «Медовый Спас» – стал одним из самых ярких событий не только для жителей района, но и для всего Прикамья. Традиционно именно на фестивале проводится одна из лучших медовых ярмарок в России, где каждый сможет выбрать мед или медовые продукты. Запланированы конкурсы среди пчеловодов, культурно-развлевательная программа для гостей и, конечно, специалисты определят самый качественный, полезный и вкусный мед.