← В муниципальном приюте для животных установили камеры
Дом художника приглашает
«Дом художника» приглашает сразу на две интересные выставки - Вячеслава Коротаева «Мифы и мифотворчество» и Светланы Рыбиной «Те, кого я люблю». По словам искусствоведа Ольги Власовой, Вячеслав Коротаев – один ведущих художников Прикамья, работающий в разных видах и жанрах искусства. В 1980-е годы мастера увлекает деревенская тема. Он создает ряд незабываемых образов людей из народа, занимается пейзажем, становится одним из самых поэтичных «певцов Урала». Необычайно красивы акварели и гуаши художника. О Светлане Рыбиной искусствовед Ольга Власова говорит, что она мастер декоративно-прикладного искусства, который увлечен и оригинальными графическими техниками. В керамике, дереве и металле художник создает свой стиль и систему образов, посвященных самым поэтичным сторонам человеческой жизни – музыке, танцу, творчеству. Сейчас она увлечена культурой народов мира, особенно Индией, Японией и Китаем. Выставки будут работать с 11 по 31 августа. Воскресенье – выходной.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В муниципальном приюте для животных установили камеры
Не пейте эту воду
Чиновники отказали вдове ветерана войны в жилье
В ПГНИУ завершается приемная кампания
Список дел: Зоопарк, галерея и новая сцена для оперного
Операция «Мигрант»: результаты впечатляют
По краю «гуляли» фальшивые рубли и доллары
Платные парковки изменят режим работы
Пермякам рассылают фальшивые письма от имени «НОВОГОРа»
8 августа - Всемирный день кошек
Добавить комментарий: