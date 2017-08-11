«Дом художника» приглашает сразу на две интересные выставки - Вячеслава Коротаева «Мифы и мифотворчество» и Светланы Рыбиной «Те, кого я люблю». По словам искусствоведа Ольги Власовой, Вячеслав Коротаев – один ведущих художников Прикамья, работающий в разных видах и жанрах искусства. В 1980-е годы мастера увлекает деревенская тема. Он создает ряд незабываемых образов людей из народа, занимается пейзажем, становится одним из самых поэтичных «певцов Урала». Необычайно красивы акварели и гуаши художника. О Светлане Рыбиной искусствовед Ольга Власова говорит, что она мастер декоративно-прикладного искусства, который увлечен и оригинальными графическими техниками. В керамике, дереве и металле художник создает свой стиль и систему образов, посвященных самым поэтичным сторонам человеческой жизни – музыке, танцу, творчеству. Сейчас она увлечена культурой народов мира, особенно Индией, Японией и Китаем. Выставки будут работать с 11 по 31 августа. Воскресенье – выходной.