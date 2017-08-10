В муниципальном приюте для животных установили камеры

В пермском муниципальном приюте для безнадзорных собак и кошек установили камеры, а также ввели систему пропусков. Об этом сообщили в пермской мэрии. Теперь сотрудники учреждения смогут пройти на работу с карточкой-пропуском, а волонтеры – с паспортом. Сейчас в приюте ведется ремонт, – рассказал директор горслужбы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Игорь Сафонов. С начала года в приют поступило 1180 безнадзорных собак, а новый дом обрели 650 бездомных животных. «Для повышения эффективности отлова планируется организовать работу бригад по скользящему графику, в том числе в вечернее время и по выходным дням», - добавил муниципальный чиновник.