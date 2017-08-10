Не пейте эту воду

В Перми вода в 80 % водозаборных скважин не пригодна для питья. В городе активно развивается малоэтажная жилая застройка. Люди предпочитают жить в отдельном доме с приусадебным участком, для водоснабжения бурят индивидуальные водозаборные скважины. По результата исследования учёных геологического факультета ПГНИУ 80 % скважин не пригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это связано с тем, что в городской черте больше источников загрязнения – выбросов промышленных предприятий и автотранспорта, промышленных стоков, утечек из городской системы канализации, противогололедных реагентов, свалок и бытовых отходов. Учёные предупреждают, если вода в вашей скважине не прошла лабораторный анализ и нет подтверждения, что она безопасна, то перед её употреблением необходимо использовать фильтры или кипятить.