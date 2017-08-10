Чиновники отказали вдове ветерана войны в жилье
Минсоцразвития Пермского края отказало вдове ветерана войны в жилье. Администрацией Ашапского сельского поселения Ординского района вдова ветерана Великой Отечественной войны была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставлена на учет. Учетное дело женщины администрация передала в Минсоцразвития Прикамья. В ведомстве, однако, решили отказать ей в постановке на учет. Вдова ветерана обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении ее жилищных прав. Как сообщили в прокуратуре края, проверка подтвердила, что заявительница действительно является вдовой участника двух войн, а ее умерший супруг за участие в боевых действиях против Японии был награжден медалью «За победу над Японией». И женщина имеет полное право на получение субсидии на приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета. Прокурор района обратился в суд с иском «об обязании Минсоцразвития Пермского края включить вдову умершего участника войны в список граждан, имеющих право на получение субсидии на приобретение жилого помещения». Суд требования прокурора удовлетворил в полной мере. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
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