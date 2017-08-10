В Пермском крае станет больше биологов и физиков. В ПГНИУ завершается приемная кампания, на первый курс в этом году будут зачислены около 3 с половиной тысяч человек, из них 1887 на бюджет. Самый высокий конкурс оказался на направлении «Реклама и связи с общественностью» филологического факультета – 47,4 человека на место. Среди лидеров также экономический и историко-политологический факультеты – на «Экономику», «Менеджмент» и «Политологию» конкурс составил около 40 человек на место. Максимальный проходной балл 273 – установился на направлении «Журналистика». Всего в 2017 году в бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру абитуриенты подали свыше 14 с половиной тысяч заявлений. Из них более 400 станут студентами колледжа среднего профобразования университета по программам, связанным с информационными технологиями, правом и экономикой.