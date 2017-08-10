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← Операция «Мигрант»: результаты впечатляют

Список дел: Зоопарк, галерея и новая сцена для оперного

зоопарк

Врио губернатора внес в законодательное собрание проект постановления об утверждении перечня объектов капительного строительства объектов общественной инфраструктуры. В список вошли 52 объекта, из них 40 – включенных ранее в перечень на 2017-2019 годы, 12 – новых. Как следует из документов, самым дорогостоящими являются клиническая инфекционная больница в Перми, новая сцена Пермского театра оперы и балета, здание Пермской государственной художественной галереи, пермский зоопарк, универсальный дворец спорта на 10 тыс. мест. Дворец является новым объектом в перечне, как и реконструкция большого зрительного зала Филармонии. В перечне отсутствует реконструкция старой сцены пермского театра оперы и балета.  В пояснительной записке также говорится, что определяется концепция реализации проекта по реконструкции ДК «Телта» для размещения галереи. Перечень планируется рассмотреть на парламентской пленарке в августе.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 10.08.2017 в 09:15 в рубрике - Радио Пермского края

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