Список дел: Зоопарк, галерея и новая сцена для оперного

Врио губернатора внес в законодательное собрание проект постановления об утверждении перечня объектов капительного строительства объектов общественной инфраструктуры. В список вошли 52 объекта, из них 40 – включенных ранее в перечень на 2017-2019 годы, 12 – новых. Как следует из документов, самым дорогостоящими являются клиническая инфекционная больница в Перми, новая сцена Пермского театра оперы и балета, здание Пермской государственной художественной галереи, пермский зоопарк, универсальный дворец спорта на 10 тыс. мест. Дворец является новым объектом в перечне, как и реконструкция большого зрительного зала Филармонии. В перечне отсутствует реконструкция старой сцены пермского театра оперы и балета. В пояснительной записке также говорится, что определяется концепция реализации проекта по реконструкции ДК «Телта» для размещения галереи. Перечень планируется рассмотреть на парламентской пленарке в августе.