Список дел: Зоопарк, галерея и новая сцена для оперного
Врио губернатора внес в законодательное собрание проект постановления об утверждении перечня объектов капительного строительства объектов общественной инфраструктуры. В список вошли 52 объекта, из них 40 – включенных ранее в перечень на 2017-2019 годы, 12 – новых. Как следует из документов, самым дорогостоящими являются клиническая инфекционная больница в Перми, новая сцена Пермского театра оперы и балета, здание Пермской государственной художественной галереи, пермский зоопарк, универсальный дворец спорта на 10 тыс. мест. Дворец является новым объектом в перечне, как и реконструкция большого зрительного зала Филармонии. В перечне отсутствует реконструкция старой сцены пермского театра оперы и балета. В пояснительной записке также говорится, что определяется концепция реализации проекта по реконструкции ДК «Телта» для размещения галереи. Перечень планируется рассмотреть на парламентской пленарке в августе.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Операция «Мигрант»: результаты впечатляют
По краю «гуляли» фальшивые рубли и доллары
Платные парковки изменят режим работы
Пермякам рассылают фальшивые письма от имени «НОВОГОРа»
8 августа - Всемирный день кошек
Молодые предприниматели поделятся секретами успешного бизнеса
Пой, гармонь! Звени, частушка!
По факту долгостроя на Норильской возбуждено уголовное дело
Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП
Поножовщина в автобусе
Добавить комментарий: