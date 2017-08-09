Операция «Мигрант»: результаты впечатляют

В Перми подведены итоги комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант». В течение недели с целью выявления и пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства полицейские проверили 586 объектов промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта. Обследовано 365 мест компактного проживания иностранных граждан. Более 1,8 тысяч иностранных работников проверено на законность их пребывания на территории субъекта и осуществления ими трудовой деятельности. По результатам оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции выявлено 225 административных правонарушений, из них 169 связаны с нарушением режима пребывания. Кроме этого, за нарушение правил привлечения и использования иностранных работников было составлено 38 административных материалов. 21 человек выдворен за пределы России в административном порядке, принято 45 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.