По краю «гуляли» фальшивые рубли и доллары

По данным подразделений Банка России и кредитных организаций, находящихся на территории Пермского края, во втором квартале 2017 года было выявлено 69 поддельных купюр. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Среди фальшивок, выявленных в апреле-июне на территории Прикамья, доля банкнот номиналом 5000 рублей составила 61%, а 1000 рублей – 33%. Также были обнаружены три поддельные банкноты номиналом 500 рублей и одна - 100 рублей. Кроме этого, банковские работники выявили 5 поддельных банкнот номиналом 100$. По данным отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка, общая сумма фальшивок составила 234 тысячи 600 рублей.