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Платные парковки изменят режим работы

парковка

Время работы платной парковочной зоны будет уменьшено на один час - она будет действовать с 9:00 до 19:00 часов с понедельника по пятницу. Такое решение приняла мэрия Перми. Согласно проекту постановления администрации, внесенного на рассмотрение думы Перми, новый режим работы станет действовать с 18 сентября. На данный момент документ постановления проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 9 августа. Сегодня период работы парковок составляет с 8:30 до 19:30 часов. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.08.2017 в 18:25 в рубрике - Радио Пермского края

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