Платные парковки изменят режим работы

Время работы платной парковочной зоны будет уменьшено на один час - она будет действовать с 9:00 до 19:00 часов с понедельника по пятницу. Такое решение приняла мэрия Перми. Согласно проекту постановления администрации, внесенного на рассмотрение думы Перми, новый режим работы станет действовать с 18 сентября. На данный момент документ постановления проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 9 августа. Сегодня период работы парковок составляет с 8:30 до 19:30 часов.