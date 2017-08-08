Пермякам рассылают фальшивые письма от имени «НОВОГОРа»
Неустановленные лица от имени «НОВОГОРа» рассылают пермякам фальшивые письма. Жильцы многоквартирных домов в конце июля обнаружили в своих почтовых ящиках письма от имени «НОВОГОРа», где абонентов просят не оплачивать счета одной из управляющей компаний за поставку ХВС, а также обращаться в «НОВОГОР» для заключения прямого договора. При этом письма напечатаны на старом бланке компании с использованием уже недействительных реквизитов. Компания «НОВОГОР-Прикамье» официально заявляет, что подобные письма от имени организации следует считать фальшивыми. Ресурсоснабжающая компания не рассылала данных сообщений. В настоящее время служба безопасности предприятия устанавливает изготовителей и распространителей данного письма с целью привлечения их к ответственности.
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