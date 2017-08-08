8 августа - Всемирный день кошек

8 августа во всем мире отмечается всемирный день кошек (World Cat Day) - и не только с целью чествования пушистых домоседов, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Специально к этому дню пермский приют для кошек "Матроскин" подготовил социальную рекламу. Порода - это всего лишь условность. Беспородные кошки не хуже породистых умеют дружить, быть ласковым и нежными и, главное, любить. Если вам нужен преданный друг - он ждёт Вас в приюте "Матроскин".