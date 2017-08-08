Молодые предприниматели поделятся секретами успешного бизнеса

До 15 сентября принимаются заявки на конкурс «Молодой предприниматель России», который организуют Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Пермского края и пермский фонд развития предпринимательства. К участию в конкурсе приглашаются самые амбициозные и энергичные молодые люди и девушки в возрасте до 30 лет, которые являются индивидуальными предпринимателями или соучредителями юридического лица. При этом доля в уставном капитале, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, должна составлять не менее 50 %. Среди участников конкурса будут разыграны победители в номинациях «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года». Также вне конкурса присуждается номинация «Личный вклад года» за наибольший личный вклад в развитие молодежного предпринимательства. Победитель может не являться молодым предпринимателем. Победители регионального этапа будут определены с 16 сентября по 15 октября 2017 года. Лучшие молодые предприниматели будут представлять Пермский край на Всероссийском уровне.