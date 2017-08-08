Центр развития культуры приглашает музыкантов принять участие в I межрегиональном открытом фестивале «Пой, гармонь! Звени, частушка!». Фестиваль пройдет в рамках чемпионата мира по летнему биатлону, Спасских гуляний в Чайковском 26-27 августа. Участниками фестиваля могут стать и взрослые, и дети без возрастных ограничений. В программу выступления рекомендуется включить музыкальные концертные номера, яркое песенно-танцевальное действие, оригинальные авторские сочинения, песни и частушки, фрагменты народных праздников и обрядов, плясовые, хороводные, игровые, шуточные народные песни, имеющие яркое вокальное и сценическое действие. Продолжительность выступления участников не более 20 минут. Участие в фестивале на бесплатной основе. Для участия в фестивале необходимо направить заявку в адрес Организатора не позднее 10 августа в «Чайковский районный центр развития культуры».