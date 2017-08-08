← По факту долгостроя на Норильской возбуждено уголовное дело
Молодые предприниматели поделятся секретами успешного бизнеса →
Пой, гармонь! Звени, частушка!
Центр развития культуры приглашает музыкантов принять участие в I межрегиональном открытом фестивале «Пой, гармонь! Звени, частушка!». Фестиваль пройдет в рамках чемпионата мира по летнему биатлону, Спасских гуляний в Чайковском 26-27 августа. Участниками фестиваля могут стать и взрослые, и дети без возрастных ограничений. В программу выступления рекомендуется включить музыкальные концертные номера, яркое песенно-танцевальное действие, оригинальные авторские сочинения, песни и частушки, фрагменты народных праздников и обрядов, плясовые, хороводные, игровые, шуточные народные песни, имеющие яркое вокальное и сценическое действие. Продолжительность выступления участников не более 20 минут. Участие в фестивале на бесплатной основе. Для участия в фестивале необходимо направить заявку в адрес Организатора не позднее 10 августа в «Чайковский районный центр развития культуры».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
По факту долгостроя на Норильской возбуждено уголовное дело
Поножовщина в автобусе
Чтобы тепло в дома пришло вовремя
Пермские школы готовятся к новому учебному году
«Огни Гефеста»: Вскипело бы железо, а молоток найдётся
Комар поет тонко, да звонко!
Скандальные сотки: В Перми идет захват земель
Кировский район на сутки останется без воды
Перми нужны новые бассейны
В Прикамье выбрали лучших воспитателей
Добавить комментарий: