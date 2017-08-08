По факту долгостроя на Норильской возбуждено уголовное дело

В Перми возбудили уголовное дело по факту долгостроя на улице Норильской. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в 2015-2017 годах кооператив систематически оплачивал подрядчику работы по возведению 16-этажного дома. Однако работы выполнены не были. Задолженность застройщика составила 50 млн рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию Индустриального района, которая возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Напомним, дом по улице Норильской, 4аа относится к секции «О» жилого комплекса «Триумф», девелопером которого выступает группа «Классик». В прошлом году пайщики ЖСК «Триумф. Квартал II» и «Триумф. Квартал II. Вторая очередь» стали жаловаться на то, что сроки переносятся. В феврале этого года в арбитраж Пермского края поступили иски о признании этих ЖСК банкротами. Ближайшие заседания состоятся 10 августа.