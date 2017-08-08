Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП
Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП в Самарской области. Как сообщает МЧС региона, авария произошла сегодня в 5 часов утра. В зоне сужения проезжей части около поворота на населённый пункт Новосемейкино в 8 км от Самары автобус TETRA врезался в бетонный блок. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулём. К счастью, в аварии никто не пострадал.
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