Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП в Самарской области. Как сообщает МЧС региона, авария произошла сегодня в 5 часов утра. В зоне сужения проезжей части около поворота на населённый пункт Новосемейкино в 8 км от Самары автобус TETRA врезался в бетонный блок. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулём. К счастью, в аварии никто не пострадал.