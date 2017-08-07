Поножовщина в автобусе

Появилась информация, что в рейсовом автобусе №80 пермяк получил ножевое ранение. По словам очевидцев, один из пассажиров – молодой человек – выглядел пьяным и вел себя вызывающе. Сначала он громко разговаривал и играл с маленьким ребенком одной из пассажирок, затем, когда последние вышли, переключился на девушку. С ней он навязчиво пытался завести разговор. Его поведение спровоцировало одного из мужчин, возможно, тоже пьяного, достать нож и ударить им «громкого» пассажира. Водитель автобуса остановился на «Одоевского», вызвал скорую и полицию. По данным «АиФ-Прикамье», информацию об инциденте подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Сотрудники сообщили, что пострадавшему мужчине 22 года, сейчас она находится в больнице. Второй участник происшествия задержан. По факту нанесения ножевого ранения возбуждено уголовное дело.