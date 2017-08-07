Чтобы тепло в дома пришло вовремя

Подготовка жилищного фонда Перми к отопительному сезону идет по графику. Сотрудники городского департамента ЖКХ в ежедневном режиме контролируют ситуацию, чтобы тепло в дома пермяков пришло вовремя. Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день к зиме подготовлено 246 детских садов и школ из 266 необходимых. Полностью к зиме готовы детские сады и школы Ленинского, Свердловского районов и поселка Новые Ляды. Что касается жилищного фонда, то плановые работы проведены уже в 52% жилых домов города, почти у двух тысяч домов уже сданы паспорта готовности, что составляет 32% от общего числа домов в Перми. В рамках подготовки к отопительному сезону продолжаются гидравлические испытания теплосетей - диагностика и устранение выявленных дефектов уже проведена на 80% теплотрасс. В городе ведутся масштабные работы по реконструкции теплотрасс . Завершена перекладка участков по улицам Пушкина, Мильчакова, Леонова, очередной этап - на улице Николая Островского, в планах - Маршала Рыбалко, Кабельщиков, Советской Армии и другие. Работы здесь начнутся во второй декаде августа – сразу по завершении гидравлических испытаний.