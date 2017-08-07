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Пермские школы готовятся к новому учебному году

школа

Образовательные учреждения Прикамья готовятся к новому учебному году. Кромиссия ведет приемку образовательных учреждений. В их числе детский сад «Конструктор успеха», который участвует в данном мероприятии впервые, второй раз приемка проходит в построенной в прошлом году школе «Мастерград». Накануне комиссия проинспектировала школу №73 в Кировском районе, школу №112 в Мотовилихе. Эти учебные заведения откроются к новому учебному году после капитального ремонта. Здесь проведена перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями, отремонтированы кровля и фасад, заменены инженерные системы, благоустроена территория, проведены работы по устройству спортплощадок. Также здания школ были обеспечены средствами доступа для маломобильных групп населения, новой мебелью и современным оборудованием. Департамент образования администрации Перми ведет мониторинг подписания актов готовности учебных заведений к началу нового учебного года. Приемка школ и детсадов - а всего их 284 - будет завершена 10 августа.

Метки: в Перми, Образование

Опубликовано: 07.08.2017 в 12:43 в рубрике - Радио Пермского края

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