«Огни Гефеста»: Вскипело бы железо, а молоток найдётся

«Огни Гефеста» зажгутся в ближайшие два дня в Соликамске. Музей соли в 12 раз проводит этот фестиваль, символом которого в этом году станут часы. На протяжении многих лет работы Усть-Боровского солеваренного завода звон молота сопровождал каждый его день: все необходимые детали для выварки соли делали кузнецы. Концепция фестиваля этого года будет основана на понятиях: часы, время, история. Эти символы найдут отражение в работе 12 фестивальных площадок и конкурсных кованых изделиях. По итогам конкурса кузнецов музей соли вновь обретёт новый арт-объект: огромные часы с коваными цифрами и стрелками. Зрители смогут увидеть мастеров за работой, а также проголосовать за лучшую «домашнюю» работу. В этом году «Огни Гефеста» пройдут в рамках Большого летнего фестиваля "Пермский период. Новое время". Фестиваль включает в себя мероприятия самых разных направлений, объединенные идеей создать культурное пространство для жителей края, где каждый может найти для себя что-то интересное.