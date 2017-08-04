Комар поет тонко, да звонко!

«Фестиваль русского комара 2017» пройдет в Усолье с 4 по 6 августа. Фестиваль проводится в пятый раз в форме палаточного городка с несколькими сценами. В этом году гостей ждут конкурсы шуточной песни «Камаринская», конкурсы «Комариные ноги», «Ужасный писк», «Вкусная девушка», состязание умов «Интеллектуальный зуд», детская площадка с новой инклюзивной программой – мюзикл «У Мухи-цокотухи». Также гостей мероприятия ожидает конкурс детской моды «Писк моды». Как рассказали организаторы мероприятия, главными целями праздника являются повышение экологической сознательности людей и пропаганда бережного отношения к природному богатству края и страны.