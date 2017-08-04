Скандальные сотки: В Перми идет захват земель

В Прикамье с начала года зарегистрировано 300 случаев захвата чужих земель. Это 30% нарушений законодательства, выявленных Росреестром. В регионе, как правило, чаще всего занятые самовольно участки имеют вид «под жилье».

При обследовании земли на улице Васнецова в Перми инспекторы установили, что на земле под гараж возвели кирпичное нежилое здание. Общая площадь строения и огороженной территории составила 122 кв.м., что на 92 кв.м. превысило площадь по документам. При этом 85 кв.м. оказались на смежном участке. Собственнику предписали устранить нарушения, а также оштрафовали на пять тысяч рублей.

Всего в Перми выявили 29 нарушений закона о земле. В восьми случаях речь шла про использование земли под индивидуальную застройку, а в пяти – под автостоянку. Инспекторы включают в план проверок земли с превышенной площадью (самовольное занятие), без точных границ или без оформленных прав под объектами капитального строительства, а также участки вдоль береговых полос. В план проверок на 2018 год прежде всего попадут земли категорий среднего и умеренного риска.