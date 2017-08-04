Кировский район на сутки останется без воды

Сегодня "Новогор-Прикамье" начнет проводить плановые ремонтные работы на сетях водоснабжения в Кировском районе Перми. Поэтому без воды останется весь район, за исключением м/р Кировский и Налимиха. Воду отключат сегодня в 8 часов вечера на сутки. По информации пресс-службы "Новогор-Прикамье", после запуска водовода в работу нормальный режим водоснабжения будет восстановлен в течение следующих суток. Социальным объектам и медицинским учреждениям с постоянным пребыванием больных будет организован подвоз воды.