Перми нужны новые бассейны

Управление капитального строительства администрации Перми провело аукцион по выбору подрядной организации на строительство бассейна по улице Сысольская, 10/5 – победителем стало ООО «Полярис». В ближайшее время планируется заключение муниципального контракта и выход подрядчика на площадку. Как сообщили в управлении капитального строительства, здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом, общая площадь составит полторы тысячи кв. метров. В здании разместятся плавательная чаша и спортивный зал. Размер чаши составит 25 на 11 метров. Согласно аукционной документации у подрядчика будет 365 дней для завершения всех работ со дня заключения контракта.

Также в этом году АО «ПЗСП» приступило к строительству бассейна в микрорайоне Пролетарский, сдать его планируется в следующем году.