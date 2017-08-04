Перми нужны новые бассейны
Управление капитального строительства администрации Перми провело аукцион по выбору подрядной организации на строительство бассейна по улице Сысольская, 10/5 – победителем стало ООО «Полярис». В ближайшее время планируется заключение муниципального контракта и выход подрядчика на площадку. Как сообщили в управлении капитального строительства, здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом, общая площадь составит полторы тысячи кв. метров. В здании разместятся плавательная чаша и спортивный зал. Размер чаши составит 25 на 11 метров. Согласно аукционной документации у подрядчика будет 365 дней для завершения всех работ со дня заключения контракта.
Также в этом году АО «ПЗСП» приступило к строительству бассейна в микрорайоне Пролетарский, сдать его планируется в следующем году.
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