В Прикамье выбрали лучших воспитателей

В Прикамье прошел конкурс среди лучших воспитателей. На региональный этап III Всероссийского конкурса «Воспитатели России» подали 100 заявок из 20 районов края. Победителей и призеров выбрали в шести номинациях. Так, в номинации «Воспитатель образовательной организации» лучшей стала Елена Анянова из Карагайского детского сада №3, а второе место заняла Анастасия Умпелова из детского сада №8 Осы. В номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы» первое место досталось Валерии Михалевой из соликамского детского сада №17, а второе – Веронике Булычевой из детского сада №8 Куеды. – Победителями номинации "Лучший воспитатель образовательной организации "Верность профессии" стали Ольга Сюраева (детсад №69 в Перми) и Светлана Шеина (детсад №71 в Березниках), – рассказали в минобре Прикамья. Лучшими профессионалами образовательной организации стали Наталья Лупентичева из детсада №14 в Губахе и Ирина Кожевникова из детсада №12 в Соликамске. В номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации "Инклюзивное образование"» победила Татьяна Шутова, работающая в детсаду №17 Чайковского, а второе место заняла ее коллега, учитель-логопед Людмила Кузнецова. И в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией» первое место досталось Наталье Шлыковой из детсада №35 Карснокамска, а второе – Елене Катиной из детсада №13 Соликамска. Двенадцать человек, занявших первые и вторые места, отправятся представлять Пермский край на федеральном уровне. Победителей определят не позднее 27 сентября. Воспитатель, занявший первое место, получит 100 тысяч рублей, второе – 50 тысяч, третье – 30 тысяч.