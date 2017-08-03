Сериал «Отчий берег» зрители увидят осенью

Сериал «Отчий берег», съемки которого проходили в Прикамье, скоро появится на экранах. Работа над материалами 16-серийного фильма завершена, проведена «финальная правка по звуку», об этом в Instagram сообщила режиссер Милена Фадеева. Напомним, что съемки драматической саги, действие которой разворачивается на Урале в довоенные, военные и послевоенные годы, проходили в Пермском крае в прошлом году. Зимой-весной 2016 гола киногруппа побывала в Горнозаводске, Кунгуре, Кусье-Александровском, поселке Пашия. В марте киносъемочный процесс переместился в Пермь: артисты были замечены на Гайве, Бахаревке, в Рабочем поселке, в центре города - у Театра кукол, в Разгуляе. Местные жители становились зрителями и участниками съемок в качестве массовки. «Актеры» активно выкладывали в соцсети фотографии в военной форме и костюмах, имитирующих одежду 40-х, 50-х годов. Сериал «Отчий берег» будет показан осенью на «Первом канале».