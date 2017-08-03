Политех завершил прием документов на очную форму обучения

Пермский политехнический университет завершил прием документов на очную форму обучения. Всего подано 6 тысяч 749 заявлений и сегодня в вузе проходит зачисление первой волны абитуриентов. Будучи одним из самых востребованных инженерных университетов страны, ПНИПУ представляет абитуриентам широкий выбор технических факультетов, среди которых самыми популярными в 2017 году стали электротехнический, горно-нефтяной и строительный факультеты. В рамках квоты целевого направления в этом году зачислено 256 абитуриентов. Выгодные стороны целевого приема для абитуриентов очевидны: после завершения обучения ребята имеют не только качественное образование, но гарантированное место работы.