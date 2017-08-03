5 августа Пермский зоопарк отметит юбилей
Пермский зоопарк - одно из любимых мест пермяков и гостей города. Конечно, пока он не стоит в одном ряду с зоопарками соседних городов - Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Челябинска, но в нашем родном зоопарке очень любят и заботятся обо всех обитателях не хуже, чем в более больших и комфортных. Тем более, что все с нетерпением ждут переезда животных в новый, пока строящийся зоопарк, который будет сделан по всем международным стандартам. Сейчас в Пермском зоопарке представлены прежде всего холодостойкие животные, которые содержатся круглый год в уличных вольерах. Для теплолюбивых животных есть павильон птиц, павильон экзотических животных и небольшой обезьянник. После переезда планируется приобретение новых животных, ранее не представленных в Пермском зоопарке. А 5 августа Пермский зоопарк отмечает свой юбилей - 90 лет.
5 августа состоится большая праздничная программа - шоу мыльных пузырей, театр "Туки-Луки", иллюзионист, бумажное шоу, клоуны и многое другое.
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