В День ВДВ Родина вспомнила подвиг 6-й роты

В Йошкар-Оле сегодня торжественно открыт бюст Героя России, гвардии подполковника Марка Евтюхина. 1 марта 2000 года в период контртеррористической операции на Северном Кавказе бойцы 6-ой роты 104 парашютно-десантного полка 76-ой воздушно-десантной Краснознаменной дивизии под руководством командира батальона Марка Евтюхина вступили в неравную схватку с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном. Тяжелый бой длился более 15 часов. 90 десантников сдерживали натиск 2,5 тысячи боевиков. Марк Евтюхин, неоднократно раненый, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии «на себя». В неравном бою погибли 84 военнослужащих 6-ой роты, в живых остались 6 бойцов.

Гибель десантников 6 роты, героически принявших бой, всколыхнул всю страну. Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести и новой Российской армии. В мероприятии по случаю открытия памятника на бульваре Победы приняли участие родители Героя, двое выживших в бою под Аргуном десантников легендарной 6-ой роты, ветераны Афганской и Чеченской войн. К собравшимся обратился полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В числе погибших под Аргуном десантников были и трое уроженцев Прикамья: гвардии рядовые: Алексей Кирьянов (Чайковский), Денис Трегубов (Чусовой), и уроженец Чердыни, гвардии младший сержант Юрий Ляшков. За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, указом президента награждены Орденами Мужества (посмертно). Родители Дениса Трегубова - Танзиля Рашитовна и Александр Иванович - сегодня также находятся в Йошкар-Оле, где по приглашению полпреда президента принимают участие в торжествах по случаю 87 -годовщины ВДВ.