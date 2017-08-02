Срок за наркотический гербарий

На территории Пермского края по 30 сентября проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2017». Она направлена на выявление, пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, а также выявление, ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. В ходе оперативно-профилактического мероприятия особое внимание стражей порядка уделяется поступившей от граждан информации, имеющей оперативный интерес. Правоохранители призывают граждан и общественные организации к сотрудничеству. Телефон доверия «Сообщи, где торгуют смертью» 8(342)246-87-87. Также с подобной информацией можно обратиться к своему участковому уполномоченному полиции по месту жительства. Анонимность гарантируется.