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Срок за наркотический гербарий

мак

На территории Пермского края  по 30 сентября  проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2017». Она направлена на выявление, пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, а также выявление, ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. В ходе оперативно-профилактического мероприятия особое внимание стражей порядка уделяется поступившей от граждан информации, имеющей оперативный интерес. Правоохранители призывают граждан и общественные организации к сотрудничеству. Телефон доверия «Сообщи, где торгуют смертью» 8(342)246-87-87. Также с подобной информацией можно обратиться к своему участковому уполномоченному полиции по месту жительства. Анонимность гарантируется.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Преступления

Опубликовано: 02.08.2017 в 18:11 в рубрике - Радио Пермского края

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