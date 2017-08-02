Пермская краса - всем на загляденье

В Перми стартовал прием заявок на участие в межнациональном конкурсе «Пермская краса – 2017». Впервые он прошел в 2016 году, когда на сцене 11 девушек различных национальностей со сцены презентовали культуры своих народов. В этом году в конкурсе будут такие испытания, как конкурс-визитка, конкурс фотопроектов, иллюстрирующих жизнь различных народов в Перми и ряд других. Девушки могут присылать свои заявки организаторам на электронную почту krasa_perm@mail.ru, информация о них будет передана национально-культурным объединениям Перми и края.