За ВДВ! 2 августа в Перми отметят день «крылатой пехоты»

2 августа в России празднуют День воздушно-десантных войск. В Перми праздничные мероприятия начнутся в 9:30 с традиционного сбора десантников на набережной Камы. Далее колонна проследует по городским улицам до сквера Советской Армии, где десантники возложат цветы и венки к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и «Разорванное братство». На время торжественного шествия временно будет ограниченно движение всех видов транспорта по улицах Монастырская, Сибирская, а также будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. В 13.30 на стадионе «Юность» начнется культурно-спортивное мероприятие «День ВДВ - 2017». По решению городских властей 2 августа в Перми введён запрет на розничную продажу алкогольной продукции.