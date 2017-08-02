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За ВДВ! 2 августа в Перми отметят день «крылатой пехоты»

ВДВ

2 августа в России празднуют День воздушно-десантных войск. В Перми праздничные мероприятия начнутся  в 9:30 с традиционного сбора десантников на набережной Камы. Далее колонна  проследует по городским улицам до сквера Советской Армии, где десантники возложат цветы и венки к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу  и «Разорванное братство». На время торжественного шествия временно будет ограниченно движение всех видов транспорта по улицах Монастырская, Сибирская, а также будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. В 13.30 на стадионе «Юность» начнется культурно-спортивное мероприятие «День ВДВ - 2017». По решению городских властей 2 августа в Перми введён запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.08.2017 в 09:43 в рубрике - Радио Пермского края

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